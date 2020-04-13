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13.04.2020 20:22
Рубрика: Власть

Путин призвал ВТБ упростить ряд процедур

Текст: Кира Латухина

Президент провел встречу с главой ВТБ.

Андрей Костин рассказал о работе с клиентами банка, пострадавшими от распространения коронавируса, а также с гражданами, среднемесячный доход которых снизился на 30 процентов и более, сообщили в пресс-службе Кремля. Уже с 31 марта ВТБ начал предоставлять кредитные каникулы по ипотеке, автокредитам, кредитам наличными.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Всего заявок на кредитные каникулы от малых и микропредприятий получено на 226 млрд рублей, уже одобрены заявки на 160 млрд рублей. С 30 марта банк запустил свои программы поддержки малых и микропредприятий - предоставляется отсрочка по платежам сроком до полугода.

Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, усиления работы колл-центров, повышения функциональности каналов интернет-доступа к банковским услугам, реального, а не на словах упрощения ряда процедур, сообщили в Кремле.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Компании Финансы ВТБ

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