Путин призвал ВТБ упростить ряд процедур

Президент провел встречу с главой ВТБ.

Андрей Костин рассказал о работе с клиентами банка, пострадавшими от распространения коронавируса, а также с гражданами, среднемесячный доход которых снизился на 30 процентов и более, сообщили в пресс-службе Кремля. Уже с 31 марта ВТБ начал предоставлять кредитные каникулы по ипотеке, автокредитам, кредитам наличными.

Всего заявок на кредитные каникулы от малых и микропредприятий получено на 226 млрд рублей, уже одобрены заявки на 160 млрд рублей. С 30 марта банк запустил свои программы поддержки малых и микропредприятий - предоставляется отсрочка по платежам сроком до полугода.

Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, усиления работы колл-центров, повышения функциональности каналов интернет-доступа к банковским услугам, реального, а не на словах упрощения ряда процедур, сообщили в Кремле.