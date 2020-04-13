Путин проведет совещание по коронавирусу с Голиковой и Собяниным

Президент продолжает сегодня работать в своей загородной резиденции Ново-Огарево. Около трех часов дня по московскому времени Владимир Путин проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции.

Вице-премьер Татьяна Голикова выступит в целом по общероссийскому фону, а ситуацию по Москве расскажет столичный мэр Сергей Собянин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, будут и слова президента, состоится также обмен мнениями, "сверка часов" в целом о том, как обстоят дела с борьбой с коронавирусом", - уточнил представитель Кремля.

Также сегодня президент проведет международный телефонный разговор и встретится с главой ВТБ Андреем Костиным. Глава государства не раз говорил о необходимости, чтобы банки активно включились в работу по программам поддержки бизнеса, кредитным каникулам и так далее, и сегодня о том, как обстоят дела, как раз и расскажет Костин. Разумеется, президент продолжит аналогичную работу и с руководителями других системообразующих банков, заверил Песков.