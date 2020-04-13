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13.04.2020 05:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более ста человек эвакуировали из горящего дома в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Из горящего дома на Ленинском проспекте в Москве эвакуировали не менее 120 человек. Среди тех, кого вывели из здания, один находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией. Для людей подготовлен пункт временного размещения на базе расположенной рядом гостиницы.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"В ПВР уже доставлено больше 100 человек. Дом, в котором вспыхнул пожар, 1957 года постройки. Деревянные перекрытия и пустоты способствуют стремительному распространению огня, локализация которого все еще продолжается", - со ссылкой на пресс-службу МЧС России пишет ТАСС.

Возгорание началось на восьмом этаже дома по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших нет. В этом доме жили востоковед Юрий Рерих, сын художника Рериха и маршал инженерных войск СССР Виктор Харченко.

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