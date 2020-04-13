Еще 150 человек в Москве вылечились от коронавируса

В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличивается. Мы видим положительную динамику - более сотни выздоровевших ежедневно. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 150 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего выздоровело от коронавирусной инфекции уже 837 человек.

Напомним, отсутствие коронавирусной инфекции после лечения подтверждается специальными исследованиями.

В больницах столицы пациентов лечат мультидисциплинарные команды врачей в составе инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.