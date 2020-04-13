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13.04.2020 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пенсионер в Москве установил мобильное приложение за 1,2 млн рублей

Текст: Ирина Огилько

Столичный пенсионер лишился крупной суммы денег, поддавшись на уговоры неизвестного установить специальное мобильное предложение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

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В полицию с заявлением о краже обратился 68-летний мужчина, проживающий на юго-западе столицы. По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и под предлогом сохранения денег на счете убедил скачать на телефон некую программу. После этого злоумышленник при помощи предоставленного мошеннической программой удаленного доступа похитил со счета более 1,2 млн руб.

Ведется розыск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ- "Кража, совершенная в особо крупном размере".

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