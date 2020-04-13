Столичные энергетики наращивают мощности для учреждений здравоохранения

Дополнительными энергоресурсами обеспечат учреждения здравоохранения, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как рассказали в пресс-службе "Россети-Московский регион", эти меры позволят обеспечить необходимые мощности для бесперебойной работы медицинского оборудования.

В частности, энергетики выдали дополнительно 176,8 кВт мощности ФКУЗ "Противочумный центр" Роспотребнадзора в Москве. На его базе создан новый современный референс-центр по диагностике коронавирусной инфекции, куда будет направляться биоматериал для окончательного подтверждения COVID-19 из нескольких федеральных округов России: ЦФО, СЗФО, ПФО и СКФО.

На днях планируется завершение работ для ГКБ №67 в Северо-Западном округе Москвы. Отделение больницы рассчитано на 330 коек для инфицированных COVID-19.

В рамках повышения надежности электроснабжения ГКБ им. А.К. Ерамишанцева на 330 кВт увеличена мощность этого учреждения Департамента здравоохранения Москвы.

- Энергетики взяли под особый контроль энергоснабжение медучреждений и других ключевых инфраструктурных объектов: всего 2 621 объект на территории Москвы и Подмосковья, - сказали в пресс-службе.

Все работы по содействию системе здравоохранения в борьбе с опасной болезнью энергетики "Россети Московский регион" проводят в беспрецедентно сжатые сроки.