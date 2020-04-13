В Москве аномально рано расцвела сакура со склонов горы Фудзияма

Растение, привезенное десять лет назад их Японии, в этом году аномально расцвело в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Как рассказали "РГ" в пресс-службе сада, это растение - вишня мелкопильчатая сорта тисима, привезена со склонов Фудзиямы в мае 2010-го. Другие сакуры - у Субтропической оранжереи, в Саду плодовых деревьев и в Дальневосточном саду - пока не цветут.

Сакуру выращивают ради декоративности, у нее нет плодов. Цветы на этих деревьях обычно распускаются на рубеже апреля-мая. Кстати, как пояснили в саду, сакура - это собирательное название для многочисленных представителей рода Prunus (Слива). В него входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня и т.д.

Помимо японской красавицы, на свежем воздухе цветут крокусы, хохлатки, морозники, хионодоксы, волчья ягода, рододендрон, рябчики, пролески, форзиция, тюльпаны, нарциссы, верески, альпийские фиалки, ирисы и сон-трава.