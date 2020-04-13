В Москве назвали возраст новых заболевших коронавирусом

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом назвал возраст новых заболевших инфекцией - больше половины из них оказались моложе 45 лет.

За последние сутки в Москве выявили 1355 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных достигло 18 328 человек.

Среди новых заболевших 45,5 процента - это люди от 18 до 45 лет, рассказали в оперштабе. Каждому третьему заболевшему от 46 до 65 лет, а каждому десятому - от 66 до 80. Кроме того, 5 процентов инфицированных старше 80 лет, а 5,5 процента - дети.

Все новые пациенты, а также контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. В штабе напоминают, что москвичам необходимо строго соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. Для поездок на транспорте с 15 апреля в Москве нужно будет оформить электронный пропуск, оформление доступно уже сейчас.