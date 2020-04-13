В Москве за сутки скончались десять человек с коронавирусом

Еще десять человек, оказавшихся в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция", скончались в столице России.

Данные за последние 24 часа сообщили в оперативном штабе по контролю за COVID-19. Там отметили, что у пациентов, возраст которых от 39 до 80 лет, были сопутствующие заболевания - гипертония, кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз. Всего в России выявили 15 тысяч 770 заразившихся коронавирусом. Вся свежая информация - на сайте стопкоронавирус.рф.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к 14-16 апреля будет ясно, улучшается ли ситуация с распространением COVID-19 в нашей стране или нет. Пока цифры растут. "Эти дни могут быть для нас критерием того, выходим ли мы на плато, или мы еще какое-то время будем нарастать", - подчеркнула Голикова.

Исследования показали, что у каждого пятого заразившегося коронавирусом не проявляются клинические симптомы заболевания.