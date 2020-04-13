В Подмосковье временно запретили посещение храмов

В Подмосковье с 13 до 19 апреля ограничивается посещение храмов Московской епархии, включая их территории. Богослужения будет проводить духовенство храмов при участии сотрудников и волонтеров, без которых нельзя обойтись. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона со ссылкой на митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Он рассказал, что получил предписание главного государственного санитарного врача по Московской области, которое требует ввести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия с 13 по 19 апреля с возможным продлением.

Прежде всего, решено отменить все мероприятия с большим числом людей. Приостанавливается посещение как зданий, так и территорий Московской епархии.

"Хотел бы обратиться ко всем верующим Московской епархии, чтобы вы приняли эти обстоятельства как волю Божию, и исполняли предписания медиков, - сказал митрополит Ювеналий. - Хочу всех заверить, что наша общая молитва не прервется. Для молитвы, братья и сестры, нет расстояния. Господь слышит нас везде, где бы мы ни находились, Священнослужители будут ежедневно возносить свои горячие молитвы об Отечестве нашем, о всех православных христианах, о каждом из вас. Желаю вам терпения, любви, смирения, здоровья и Божия благословения".