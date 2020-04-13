В понедельник увеличилось число поездок на столичном наземном транспорте

В столице увеличилось количество поездок на наземном транспорте. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы, зафиксировано увеличение до 40 тыс. поездок по сравнению с прошлой неделей.

Согласно данным департамента, помимо увеличения количества поездок на наземном общественном транспорте, стало на 1 тысячу больше поездок на такси. Скорей всего увеличения связано, в том числе, с временной приостановкой работы каршеринга в столице.

Всего же на утро понедельника фиксируется сокращение поездок на метро на 83 процента, или минус 20 тыс. поездок по сравнению с прошлой неделей. На 67 процентов сократилось пользование пригородными электричками. И на 55 процентов сократилось число личных авто, или на 40 тыс. машин меньше, чем на прошлой неделе. В среднем дороги сегодня на 82 процента свободней, чем 4 недели назад.