В столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Из-за усиления ветра до 15 м/с в столице и Подмосковье объявлен повышенный уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, период предупреждения действует с 10.00 до 19.00.

Напомним, что, по данным Метеобюро Москвы и области, сегодня в столице температура воздуха достигнет +11...+13, по области - до +15. Осадков не ожидается, но облачная погода сохранится в течении суток. Атмосферное давление будет падать, однако содержание кислорода в воздухе останется в пределах нормы.

- Первые два рабочих дня недели сохранится теплая погода, днем воздух сможет прогреваться до +15. Со среды придет похолодание, когда днем столбик термометра не поднимется выше +6 , а к выходным снова ожидается потепление, - об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.