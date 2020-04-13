На Чукотке еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус

В Чукотском автономном округе еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Клинических симптомов у мужчины в Билибино нет, он чувствует себя хорошо и находится на обязательной самоизоляции. Выявляются все, контактировавшие с ним. Его пробы скоро отправят для подтверждения диагноза", - рассказал глава Роспотребнадзора автономии Антон Семенихин.

Ранее предварительный тест показал положительный результат у пациента, прибывшего из Москвы 31 марта в поселок Угольные Копи. Но симптомы COVID-19 у него отсутствуют. Его анализы отправили в Хабаровск для исследования.

Сейчас на Чукотке подтвержденных случаев заражения инфекцией нет. Тестирование прошли 457 человек, а 51 житель находится на самоизоляции.