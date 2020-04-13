На Камчатке в два раза увеличилось число зараженных COVID-19

В Камчатском крае количество подтвердившихся случаев COVID-19 увеличилось на 11 человек, сообщил врио губернатора Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

"Заболевшие находятся под наблюдением врачей в изоляции. Все, кто контактировал с зараженными, также обследуются. Всего на полуострове официально зарегистрирован 21 человек с коронавирусной инфекцией", - написал глава региона.

Как отмечается на сайте правительства субъекта, повышение числа инфицированных связано с наращиванием количества проводимых тестов. Уже обследованы все контактные группы зараженных и граждан, у которых еще не подтвердился диагноз, а также членов их семей.

"Нам стоит ожидать увеличения количества подтверждений болезни. К сожалению, мы можем уверенно говорить, что вирус у нас есть. Он уже на улицах и у жителей. Необходимо минимизировать скорость его распространения и не допустить его проникновения в отдаленные районы, потому что это может привести к наиболее тяжелым последствиям", - рассказал Владимир Солодов.