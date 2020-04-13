Новости

В Бурятии подтверждено 86 случаев заболевания COVID-19 05:02
API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются 03:45
Наша женская "молодежка" выступит на ЧМ-2021 по баскетболу 03:30
Японские медики рассказали о блокирующем коронавирус препарате 03:23
В Минкомсвязи анонсировали вывозные рейсы для россиян из Израиля и с Бали 02:15
В Москве за сутки скончались десять человек с коронавирусом 01:38
Вторая бригада кубинских врачей поехала в Италию бороться с COVID-19 00:45
Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за нефтяную сделку 12.04.2020
Доклад СDС: коронавирус может перемещаться по воздуху на расстояние 4 метра 12.04.2020
Умер бывший руководитель Госфильмофонда Николай Бородачев 12.04.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 12.04.2020
В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции 12.04.2020
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова вышла на связь 12.04.2020
МИД РФ осудил попытки США переложить вину за пандемию на другие страны 12.04.2020
Министр обороны Сербии благодарил российских военных за помощь 12.04.2020
Во Франции более 14 тысяч человек скончались от коронавируса 12.04.2020
МИД РФ осудил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики 12.04.2020
Электронный пропуск в Подмосковье можно оформить через приложение 12.04.2020
Президент Аргентины: Я предпочту 10% бедных граждан, чем 100 тысяч мертвых 12.04.2020
Москвич открыл стрельбу по полицейским через дверь квартиры 12.04.2020
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая 12.04.2020
Не стало публициста и кинокритика Александра Тимофеевского 12.04.2020
Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков разработано для регионов 12.04.2020
В смоленском интернате COVID-19 заподозрили у 89 пенсионеров 12.04.2020
Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго 12.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 05:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии подтверждено 86 случаев заболевания COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось до 86. За последние сутки из больниц выписали двух человек, таким образом, выздоровевших уже 17.

В Бурятии возбуждено дело о фейке про сотни заболевших COVID-19

"На сегодня круг контактных лиц составляет 2903 человека, все лабораторно обследованы. У семи граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в ФКУЗ "Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока", город Иркутск", - сообщает минздрав республики.

Среди госпитализированных - 14 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное. В реанимации находятся шесть взрослых пациентов в тяжелом состоянии, один из них - на аппарате ИВЛ.

В Бурятии продолжает действовать режим полной самоизоляции.

Справка "РГ"

По данным на 12 апреля, в России подтверждено 15770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 1291 человек выздоровел, 130 скончались.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МИД РФ осудил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков разработано для регионов
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ