В Бурятии подтверждено 86 случаев заболевания COVID-19

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось до 86. За последние сутки из больниц выписали двух человек, таким образом, выздоровевших уже 17.

"На сегодня круг контактных лиц составляет 2903 человека, все лабораторно обследованы. У семи граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в ФКУЗ "Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока", город Иркутск", - сообщает минздрав республики.

Среди госпитализированных - 14 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное. В реанимации находятся шесть взрослых пациентов в тяжелом состоянии, один из них - на аппарате ИВЛ.

В Бурятии продолжает действовать режим полной самоизоляции.

Справка "РГ"

По данным на 12 апреля, в России подтверждено 15770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 1291 человек выздоровел, 130 скончались.