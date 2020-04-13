В небе над Благовещенском столкнулись звезды

Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.

Амурские астрономы полагают, что это было столкновение двух звезд, сообщает пресс-служба городской администрации.

- На большом расстоянии от Земли зарегистрирован всплеск. Но это было очень далеко и на нас никак не повлияло. Тем не менее, мы можем зарегистрировать инцидент и определить расстояние до него. Пока еще рано говорить, так как данные не обработаны, но, по предварительной версии, это могло быть столкновение двух нейтронных звезд, - рассказал доцент кафедры физического и математического образования БГПУ Владимир Юрков.

"Картинку", полученную в областном центре Приамурья, обработают специалисты лаборатории космического мониторинга Московского государственного университета.