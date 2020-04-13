Жители Северо-Курильска ощутили трехбалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в 12:42 по сахалинскому времени в 100 километрах от курильского острова Матуа.

Как сообщили ТАСС в областном филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в точке с координатами 48,3 северной широты и 154,5 восточной долготы на глубине 97 километров.

Подземные толчки силой в два-три балла ощутили жители города Северо-Курильска на острове Парамушир. Пострадавших не было, разрушений сейсмособытие не принесло. Тревогу цунами не объявляли.