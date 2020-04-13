В Мордовии скончался первый заболевший COVID-19

В Мордовии зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Сергей Саушев в ходе состоявшегося в понедельник прямого эфира.

- Один пациент с подозрением на коронавирус и впоследствии подтвержденным тестом скончался. Сопутствующие заболевания - сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение III степени. Все это отягощает течение любой инфекции, - констатировал Сергей Саушев. - Мы приносим соболезнования родным и близким. Напоминаем, что необходимо беречь от контактов родственников пожилого возраста с хроническими заболеваниями.

По данным республиканского оперативного штаба, сегодня диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 16 пациентов. Общее число больных COVID-19 в регионе достигло 58. На стационарном лечении находится 181 человек, еще 819 наблюдаются амбулаторно. В обсервации находятся 60 человек.

В связи с большим количеством вопросов, поступивших от жителей региона, Сергей Саушев пояснил, что стационарное лечение получают пациенты с клиническими проявлением ОРВИ и подтвержденным тестом на COVID-19. Амбулаторно наблюдаются люди, контактировавшие с ними. В обсервации находятся те, кто не имел прямой связи с больными, но так иначе контактировал в неблагоприятном эпидочаге.