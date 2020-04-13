В Удмуртии ограничат въезд в города республики

В Удмуртии из-за угрозы распространения коронавируса ограничат въезд во все города республики. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

Ограничения коснутся Ижевска, Воткинска, Сарапула, Можги, Глазова.

- Меры не распространяются на граждан, которые въезжают для исполнения трудовых обязанностей в разрешенных видах деятельности, а также специализированных служб. Въезд граждан и проезд транспортных средств будет осуществляться через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты, - уточнил Бречалов.

Он также добавил, что каждую ситуацию по передвижению будут рассматривать индивидуально. Запрет в основном коснется тех, кто без необходимости ездит по республике и навещает родных и друзей.

Кроме того, на двухнедельную изоляцию будут отправлять прибывших в Удмуртию из Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего в республике зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них три человека выздоровели, 16 лечатся в Республиканской клинической инфекционной больнице.

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