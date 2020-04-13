Житель Перми осужден за вымогательство денег у автовладельцев

В Перми суд признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи № 163 УК РФ "Вымогательство".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в сентябре прошлого года в полицию обратились девять автовладельцев с заявлениями об угрозах от неизвестного человека. Под лобовым стеклом своих автомобилей они обнаружили записки с одинаковым текстом, в которых от них требовали перевести на электронный кошелек 500 рублей. В противном случае неизвестный обещал поцарапать автомобили и проколоть им шины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель, который работает продавцом в магазине распродаж. После задержания он полностью признал свою вину.

Суд назначил гражданину наказание в виде одного года ограничения свободы.