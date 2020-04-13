Житель Прикамья в шутку вызвал скорую "больному коронавирусом"

В Пермском крае полиция разбирается в инциденте с ложным вызовом скорой помощи к якобы больному коронавирусом.

Врач станции скорой помощи из Соликамска Андрей Лукьянченко сообщил в соцсетях, что в прошедшие выходные бригаду медиков вызвали к больному с признаками коронавирусной инфекции.

- Один не так уж молодой человек решил, приняв "на грудь", проверить, а действительно ли скорая помощь приедет, если в поводе к вызову сказать ключевые слова, - рассказывает врач. - Заодно и с дружками поспорил. Позвонил на телефон 112, сообщил, что температура очень высокая, задыхается, и добавил, что недавно друзья из Германии в гостях были.

Специальная бригада немедленно приехала на указанный адрес. Оказалось, что вызов ложный. К ситуации подключилась полиция, которая начала проверку. Ложный вызов обошелся станции скорой помощи как минимум в 5,5 тысячи рублей - это затраты на средства индивидуальной защиты - маски, комбинезоны, накидки.