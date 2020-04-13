Банк "Левобережный" поддержит малый бизнес беспроцентными кредитами

Заемные средства можно будет направить на выплату заработной платы сотрудникам предприятий наиболее чувствительных к кризису отраслей.

Банк включен в список участников Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 0%, которая реализуется совместно с Банком России, Минэкономразвития и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. В Программе участвуют только банки с высоким кредитным рейтингом не ниже "А-" *, активно работающие с МСБ.

На поддержку банка в рамках данной Программы могут рассчитывать малые и микропредприятия, включенные в Единый реестр МСП, имеющие активный зарплатный проект в Банке "Левобережный", не находящиеся в стадии банкротства и осуществляющие деятельность в наиболее чувствительных к кризису отраслях, обозначенных в Постановлении правительства РФ №434 от 03.04.2020 г.: перевозки, культура, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, образование, организация мероприятий, бытовые услуги.

По закону к субъектам малого бизнеса относятся компании с годовым доходом до 800 млн рублей и численностью сотрудников до 100 человек. К микропредприятиям - компании с доходом до 120 млн рублей в год и штатом работников до 15 человек.

Клиенты, оказавшиеся в сложной ситуации и соответствующие данным параметрам, смогут оформить в Банке "Левобережный" кредит для выплаты заработной платы сотрудникам по льготной ставке 0%, которая будет действовать в течении 6 месяцев.

"Хочу сказать, что Банк "Левобережный" всегда поддерживает своих клиентов, попавших в сложную ситуацию, и не только в кризис. Их финансовое благополучие и развитие - главный приоритет для нас. Банк не только участвует в государственных программах поддержки бизнеса, но и реализует собственные программы и решения.

Сегодня кредиты с нулевой ставкой - очень важная инициатива, которая позволит сохранить работоспособность компаний, которым сейчас приходится особенно нелегко. Разработанная программа льготного кредитования поможет малому и микробизнесу остаться на плаву в такой непростой период. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь нашим клиентам!" - комментирует генеральный директор Банка "Левобережный" Владимир Шапоренко.

Заявку на кредит по нулевой ставке Вы можете подать дистанционно на сайте банка, в Интернет-банке или ОНЛАЙН-офисе для юридических лиц.

Подробную информацию можно получить в службе поддержки клиентов по телефону 8-800-3333-555.

*В 2019 году рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка "Левобережный" до уровня "ruA -" со стабильным прогнозом. Рейтинг отражает адекватные оценки качества активов, ликвидности и запаса по капиталу при высокой рентабельности и адекватном корпоративном управлении.

Повышение рейтинга связано с органическим ростом масштабов бизнеса банка при улучшении качественных характеристик кредитного портфеля и поддержании высокой прибыльности деятельности. Кроме того, рейтинг отображает хорошие позиции на региональном рынке - Банк "Левобережный" один из крупнейших банков Новосибирской области по размерам активов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка "Левобережный"