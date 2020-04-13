В Кузбассе нетрезвая школьница на иномарке устроила ДТП

В кузбасском городе Белово полицейские устанавливают обстоятельства случившегося накануне ДТП с участием двух несовершеннолетних местных жителей.

Как предварительно установили правоохранители, школьница в состоянии алкогольного опьянения, взяв без спроса отцовский автомобиль Mazda Capella, решила прокатиться с 16-летним знакомым. Но с управлением девушка не справилась: возле дома по улице Магистроальной,12 иномарка врезалась в ограждение. Подростки попали в больницу с различными травмами.

- Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Беловский" решают вопрос о привлечении родителей 14-летней виновницы аварии к ответственности, в том числе за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию дочери. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.