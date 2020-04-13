Замглавы Бийска попал под суд за неликвидное жилье для переселенцев

Дело заместителя главы администрации города Бийска, обвиняемого в превышении должностных полномочий при строительстве многоквартирных домов, передано в суд. Вице-мэру грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Следственные органы Алтайского края завершили расследование уголовного дела высокопоставленного чиновника.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, в ходе расследования удалось установить, что именно вице-мэр Бийска принял в эксплуатацию непригодные для проживания дома для переселенцев. Следователи выяснили, что между администрацией города Бийска и строительной компанией был заключен договор о возведении трех домов по программе переселения из аварийного жилья по улице Спекова. Но на деле представители городской администрации ход строительства не контролировали, а после того, как дома были построены, приняли их на баланс города, несмотря на явные нарушения всех строительных норм.

Напомним, что три трехэтажных дома по адресам Спекова 8, 8/1, 8/2 мэрия Бийска приобрела в 2012 году. Но в первую же зиму в них потекли крыши, промерзли стены, посыпалась облицовка. В 2013-м администрация города через суд заставила застройщика исправлять недоделки, но это кардинально не решило проблему качества новостроек.

Переселенцы обращались во все инстанции, но безрезультатно, тогда они написали заявление в следственные органы, после чего и было возбуждено уголовное дело (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ). А в ноябре 2019 года по этому делу был арестован замглавы Бийска.

- В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал, - отметили в региональном следственном управлении. - Но по делу собрана достаточная доказательственная база, поэтому оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. А на на имущество обвиняемого на сумму более девяти миллионов рублей наложен арест.