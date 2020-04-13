Застрявшим в Сибири гражданам Киргизии предложили трудоустроиться

Ирэна Степчикова должна была улететь в Бишкек 21 марта, но 13 апреля еле-еле ковыляет (отказал только что прооперированный коленный сустав) по коридору новосибирского хостела. Вместе с ней здесь живет около 40 человек, среди них - трое маленьких детей и три беременные женщины. Всего же в Новосибирске ждут вылета в Киргизию около 400 человек, они разбросаны по другим хостелам и съемным квартирам.

- Дайте мне верблюда, я доеду до дома сама! - говорит баба Ира, которой до зарезу нужно в Киргизию - сажать огород. У пожилой женщины на руках два обратных билета: сюда она ехала поездом и сразу взяла обратный, а когда поезда ходить перестали, купила место в самолете на третье апреля. Но и этот рейс тоже отменили. Автобусом до Бишкека бабу Иру и всех остальных везти почему-то не хотят (ехать пришлось бы через Казахстан, и вмешивать в ситуацию третье государство никто не рискует), поэтому вся надежда на верблюда - он бы и кордоны обошел, смеется баба Ира. Она еще может шутить, ждет-то всего 10 дней - других чувство юмора уже покинуло.

О том, что несколько сотен киргизов вынуждены жить в новосибирском аэропорту Толмачево, "РГ" написала 31 марта. После нашей публикации людей развезли по хостелам - проживание оплачивает Генконсульство, кормит соотечественников по-прежнему национальная диаспора. И ресурсы у благотворителей заканчиваются - кафе закрыты, их владельцы терпят убытки, и если в марте оставшихся без родины кормили горячим дважды в день, сейчас - один раз. Деньги кончаются и у самих пассажиров, многие из них ехали через Новосибирск транзитом, здесь у них нет ни родственников, ни друзей. Нет и перспектив добраться домой - границы Киргизии, где из-за мировой пандемии введен режим ЧС, по-прежнему на замке. И хотя доставить сограждан домой публично обещали политики самого высокого ранга (например, первый вице-премьер республики Кубатбек Боронов), благие намерения остались благими намерениями. 11 апреля был отменен рейс авиакомпании S7. У авиакомпании был список из 160 человек, которых они должны были взять на борт, а сверх этого, говорят пассажиры, авиакомпания продавала билеты на этот рейс - так что количество людей с билетами на руках продолжает увеличиваться, и всего сейчас невылетевших в Новосибирске около 400.

- Представитель Генконсульства пришел сюда и сказал - хватит лежать, идите работать, - рассказала "РГ" Айжана. Она трудилась по контракту в Новокузнецке, с приходом коронавируса всех иностранцев с предприятия общепита уволили, и она пытается выбраться на родину. - Куда - не уточнил, мол, мы не знаем, кому какая работа достанется. Но куда могут устроиться старики, мамы с маленькими детьми, беременные? 11 апреля, когда наш самолет снова не улетел, нам сказали - платить за ваше жилье больше не будут. Мы хотели ехать в аэропорт бунтовать, после этого нам пообещали оплатить хостел до 21 апреля. Что будет потом, мы не знаем.

- Что мне делать? - говорит Юля, застрявшая в Новосибирске с трехлетним сыном. - Ни работать, ни бунтовать на улицу я не пойду, у меня маленький ребенок. А на мои просьбы о помощи мне отвечают - а зачем ты сюда ехала?.. Но нас ведь никто не предупреждал, что рейсы будут отменять.

Позиция Генконсульства Республики Кыргызстан в Новосибирске такова: "Мы рады отправить всех, но это зависит не от нас". Отчаявшиеся люди пишут письма всем, от губернатора Новосибирской области до президента России, ждут помощи и с завистью кивают на соседний Казахстан - граждан этой страны вывозят на родину организованно.