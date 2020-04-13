"Россети Северный Кавказ" дают энергию новым социальным объектам в СКФО

В первом квартале текущего года в "Россети Северный Кавказ" поступило 6 690 заявок на технологическое присоединение к электросетям на общую мощность свыше 302 мегаватта (по оперативным данным). В прошлом году за аналогичный период в энергокомпанию было подано около 4 800 заявок. Количество обращений выросло на 39,4 процента, что показывает на возрастающий спрос на данный вид услуг электросетевой компании.

Наибольшее количество заявок на технологическое присоединение приняли в "Дагестанской сетевой компании" (более 2 600), в АО "Чеченэнерго" обратились 1 950 заявителей, в филиалы "Ставропольэнерго" поступило 774 заявок, "Севкавказэнерго" - 499, "Каббалкэнерго" - 361, "Карачаево-Черкесскэнерго" - 339, "Ингушэнерго" - 166.

Среди заявленных объектов на получение мощности - предприятия промышленности и сельского хозяйства, социально значимые объекты, домовладения для молодых семей.

На особом контроле энергетиков - выдача мощности медучреждениям. В этом году к электросетевой инфраструктуре уже подключены центральная районная больница в городе Грозном; 4 фельдшерско-акушерских пункта в Предгорном и Андроповском районах Ставропольского края и один - в селе Даргавс (Северная Осетия). Среди медучреждений - и противотуберкулезный диспансер в поселке Южный города Владикавказа. Новое медучреждение рассчитано на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену.

Энергетики с начала текущего года уже выдали мощность и целому ряду социально значимых объектов, среди которых - насосная станция Усть-Джегутинского предприятия "Водоснабжения и водоотведения", дошкольный ясельный блок в городе Баксане Кабардино-Балкарской Республики, дома культуры в селе Заманкул (Северная Осетия) и Карачаевском муниципальном районе Карачаево-Черкесии. Еще два объекта сферы культуры подключены в Кабардино-Балкарии - это культурно-досуговый центр в селе Атажукино Баксанского муниципального района и Дом культуры в селе Нартан.

"Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, северокавказские энергетики в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства. Подключение новых объектов к сетевой инфраструктуре компании, увеличение мощности по заявке потребителей специалисты производят в установленные договорными обязательствами сроки. Персонал, выполняющий работы, обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и соблюдает необходимые меры предосторожности", - подчеркнул заместитель Генерального директора ПАО "Россети", гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

Заявки на технологическое присоединение к сетям "Россети Северный Кавказ" специалисты принимают дистанционно, с помощью электронных сервисов. Воспользовавшись функционалом портала "Портал ТП.рф", можно не только оформить заявку на подключение к сетям, но также произвести расчет необходимой мощности подключаемых устройств; найти точку подключения на интерактивной карте; отследить информацию о ходе рассмотрения заявки; направить вопрос или обращение в адрес сетевой организации.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"