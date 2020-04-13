"Россети Северный Кавказ" дают энергию новым социальным объектам в СКФО

Новости

Редкие артефакты найдены в библейском городе царя Давида 17:21
Нуждающимся в поддержке поможет Карта взаимопомощи RT 17:17
Рослесхоз определил, какие регионы лучше обращаются с лесами 17:13
На Кубани застройщика обвинили в хищении 1,5 млрд рублей 17:10
Кузнецова поддержала ужесточение наказания за преступления в Сети 17:04
В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды 17:04
Nissan закроет три-четыре завода и сократит производство на 1 млн авто 17:01
В Астрахани оперная певица присоединилась к концертам на балконе 17:00
В Башкирии будут судить мать, оставившую на морозе двухлетнего малыша 16:56
Еще в одной больнице Севастополя обнаружили коронавирус 16:53
Ученые установили, почему ожирение способствует раку 16:50
На поддержку регоператоров направят почти 9 млрд рублей 16:46
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти бабушки после кражи сумки 16:44
Нейрофизиологи рассказали о пользе компьютерных игр 16:44
В Крыму в апреле отменили арендную плату за госсобственность 16:40
В Мордовии скончался первый заболевший COVID-19 16:37
В Британии третьим лицам разрешили снимать деньги с банковских счетов 16:32
Военные продезинфицировали здания Адмиралтейства в Петербурге 16:31
В Москве аномально рано расцвела сакура со склонов горы Фудзияма 16:21
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом 16:14
На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19 16:07
Школьные музеи впервые покажут свои экспозиции онлайн 16:05
Врач-рентгенолог из Ростова заразилась коронавирусом от пациентки 16:02
Чудом сохранившуюся праворульную "Волгу" продают за 3,7 млн рублей 16:00
Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 17:00
Проект: В регионах

"Россети Северный Кавказ" дают энергию новым социальным объектам в СКФО

В первом квартале текущего года в "Россети Северный Кавказ" поступило 6 690 заявок на технологическое присоединение к электросетям на общую мощность свыше 302 мегаватта (по оперативным данным). В прошлом году за аналогичный период в энергокомпанию было подано около 4 800 заявок. Количество обращений выросло на 39,4 процента, что показывает на возрастающий спрос на данный вид услуг электросетевой компании.
Фото: "Россети Северный Кавказ" Фото: "Россети Северный Кавказ"
Фото: "Россети Северный Кавказ"

Наибольшее количество заявок на технологическое присоединение приняли в "Дагестанской сетевой компании" (более 2 600), в АО "Чеченэнерго" обратились 1 950 заявителей, в филиалы "Ставропольэнерго" поступило 774 заявок, "Севкавказэнерго" - 499, "Каббалкэнерго" - 361, "Карачаево-Черкесскэнерго" - 339, "Ингушэнерго" - 166.

Среди заявленных объектов на получение мощности - предприятия промышленности и сельского хозяйства, социально значимые объекты, домовладения для молодых семей.

На особом контроле энергетиков - выдача мощности медучреждениям. В этом году к электросетевой инфраструктуре уже подключены центральная районная больница в городе Грозном; 4 фельдшерско-акушерских пункта в Предгорном и Андроповском районах Ставропольского края и один - в селе Даргавс (Северная Осетия). Среди  медучреждений - и противотуберкулезный диспансер в поселке  Южный города Владикавказа. Новое медучреждение рассчитано на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену.

Энергетики с начала текущего года уже выдали мощность и целому ряду социально значимых объектов, среди которых - насосная станция Усть-Джегутинского предприятия "Водоснабжения и водоотведения", дошкольный ясельный блок в городе Баксане Кабардино-Балкарской Республики, дома культуры в селе Заманкул (Северная Осетия) и Карачаевском муниципальном районе Карачаево-Черкесии. Еще два объекта сферы культуры подключены в Кабардино-Балкарии - это культурно-досуговый центр в селе Атажукино Баксанского муниципального района и Дом культуры в селе Нартан.

"Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, северокавказские энергетики в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства. Подключение новых объектов к сетевой инфраструктуре компании, увеличение мощности по заявке потребителей специалисты производят в установленные договорными обязательствами сроки.  Персонал, выполняющий работы, обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и соблюдает необходимые меры предосторожности", - подчеркнул заместитель Генерального директора ПАО "Россети", гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

Заявки на технологическое присоединение к сетям "Россети Северный Кавказ" специалисты принимают дистанционно, с помощью электронных сервисов. Воспользовавшись функционалом портала "Портал ТП.рф", можно не только оформить заявку на подключение к сетям, но также произвести расчет необходимой мощности подключаемых устройств; найти точку подключения на интерактивной карте; отследить информацию о ходе рассмотрения заявки; направить вопрос или обращение в адрес сетевой организации.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды
Песков назвал истеричными опасения о возвращении 90-х
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Эксперт ВШЭ рассказал о смене динамики распространения коронавируса в РФ
Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи