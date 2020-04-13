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13.04.2020 13:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Архангельске скончалась первая пациентка с диагнозом COVID-19

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельской областной больнице скончалась пациентка с предварительно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как сообщили в региональном штабе по противодействию инфекции, 65-летняя женщина была госпитализирована в Северный медицинский клинический центр имени Семашко с обострением хронического заболевания. Там у нее проявились признаки коронавирусной инфекции, развилась пневмония. В крайне тяжелом состоянии пациентку перевели в инфекционное отделение областной больницы, а центр имени Семашко закрыли на карантин.

Фото: iStock
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Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.

"Сейчас назвать причину смерти не представляется возможным, вскрытие еще не проведено. Коронавирусная инфекция у женщины была подтверждена только на региональном уровне. Пациентка пожилая, с отягощенным анамнезом", - подчеркнули в штабе.

У сотрудников центра имени Семашко взяли 60 проб на коронавирус, результаты всех тестов отрицательные. Проводится эпидемиологическое расследование, по его итогам некоторые подразделения клиники могут открыть для приема пациентов.

По данным на 13 апреля, в Архангельской области официально подтвержден 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Пятеро пациентов выписаны из больниц.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Распространение коронавируса COVID-19

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