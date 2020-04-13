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13.04.2020 19:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде полицейского уволили за ДТП с экскаватором

Текст: Алексей Михайлов (Вологодская область)

В Вологде 34-летний полицейский был уволен за то, что сел за руль нетрезвым и врезался в экскаватор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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- Управляя автомобилем Toyota Corolla, мужчина столкнулся с экскаватором Hyundai, который находился на месте ремонтных работ, - отметили в пресс-службе. - В результате ДТП никто не пострадал.

Однако прибывший на место происшествия наряд ГИБДД обратил внимание, что водитель автомобиля явно пьян. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он действительно сел за руль нетрезвым.

Кроме того, выяснилось, что водитель авто - действующий сотрудник одного из подразделений ГИБДД, у которого в тот день был выходной. Приказом по УМВД России по Вологодской области полицейский был уволен. Ему не хватило всего лишь одного месяца службы, чтобы выйти на льготную пенсию по выслуге лет.

Судя по всему, неприятности ждут и его начальника. В отношении него назначена служебная проверка.

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