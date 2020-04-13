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13.04.2020,  
09:55
Текст:  Антон Валагин

ВМФ получит новый стратегический ракетоносец в июне

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Атомный подводный ракетоносец стратегического назначения "Князь Владимир" будет передан флоту до конца июня 2020 года.

Фото: Vitalykuzmin.net
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- Подлодку планируется передать в первом полугодии, то есть до конца июня. До этого момента она как минимум раз выйдет в море, а возможно и несколько раз, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, изначально планировалась ввести корабль в строй в 2019 года. "Князь Владимир" завершил государственные испытания на базе под Архангельском в декабре, однако в ходе тестов был выявлен ряд недостатков.

Эта АПЛ - головной корабль усовершенствованного проекта 955 "Борей-А". По сравнению с обычным "Бореем" он имеет меньшую шумность, улучшенные маневренность, системы управления оружием и удержания субмарины на глубине.

Кроме того, изменился внешний вид подлодки: обводы стали более плавными, исчез "горб" ракетной палубы. Главное оружие корабля - 16 баллистических ракет "Булава".

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Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org
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