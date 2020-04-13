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13.04.2020 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре эвакуировали людей из здания администрации края

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодаре из-за подозрительного предмера, похожего на бомбу, срочно эвакуировали всех людей из здания администрации края на улице Красной, 35. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Здание оцеплено, все люди из него эвакуированы, - рассказал оперативный дежурный. - На место происшествия выехала оперативная бригада с кинологами и взрывотехниками. Сейчас поступившая информация проверяется, подозрительный предмет обследуется".

Известно, что из здания эвакуировано как минимум несколько десятков человек. По одной из версий, речь может идти об очередном ложном минировании. Но так ли это на самом деле, ни в полиции, ни в краевой администрации пока не уточняют.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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