Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела решение своих краснодарских коллег по спору бывших супругов. Предметом спора оказалось имущество, нажитое супругами в браке. Но требования по разделу этого имущества были высказаны не сразу после развода, а спустя годы.

Иск о разделе нажитого в браке добра экс-супруг может подать, если его имущественные права будут нарушены. Фото: Константин Завражин/РГ

Сама по себе процедура дележа бывшими супругами совместно нажитого имущества никогда не была быстрым и легким процессом со всех точек зрения. Это, как правило, процессы длительные, материально затратные и нервные. Ведь граждане при разделе своего общего добра обращаются в суд лишь в том случае, когда они не смогли сами и без посторонних разделить машины, квартиры и прочее нажитое, вплоть до ложек-вилок и домашних животных.

Обыватель точно знает общее правило: закон дает бывшим супругам три года на то, чтобы поделить совместно нажитое имущество. Но вот когда начинать отсчет этого трехлетнего срока - со дня развода или с того момента, когда права другого супруга оказались нарушены?

В одном из дел, рассмотренных Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда, нижестоящие суды не смогли определиться, как правильно считать исковую давность в таких спорах.

В итоге высокая судебная инстанция растолковала, в каких случаях забрать свое добро, нажитое в браке, можно даже спустя много лет после самого факта развода.

Наши герои из Краснодарского края прожили в браке больше десяти лет. Они успели за это время построить дом. Позже, при оформлении развода, делить общее имущество - тот самый дом - они не стали. И разъехались так - в построенном за годы брака доме остался жить экс-муж. Его бывшая супруга против этого факта не возражала. Но вот от своего права собственности на этот дом она не отказывалась.

А дальше произошло следующее: через год после развода мужчина заключил новый брак. В этом браке у него родились двое детей. Еще через шесть лет мужчина скончался. И наследники стали делить его имущество. В том числе и тот дом, в котором они жили.

Наследники решили, что дом должен достаться в равных долях его вдове, его матери и двум сыновьям. Вот тут-то и появилась женщина, про которую все забыли, - первая супруга умершего. Она заявила о своих правах на дом, который они с мужем при разводе делить не стали.

Первая жена пошла с иском в районный суд и потребовала признать за ней право собственности на половину дома. В ее иске ответчиком значилась вторая семья мужчины. В суде главный аргумент ответчиков звучал так - срок исковой давности по требованию своей части дома первой женой уже пропущен. И спустя семь лет после развода поздно вспоминать о разделе имущества.

Краснодарский районный суд , выслушав все стороны, иск первой жены удовлетворил, присудив ей половину этого дома.

Ответчики обжаловали такое решение. И апелляция - краевой суд - с ними согласилась, встав на сторону членов второй семьи мужчины. Вторая инстанция заявила, что по Семейному кодексу (статья 38) на раздел общего имущества супругов отводится три года. И это время надо исчислять с момента официального расторжения брака. А это значит, что срок исковой давности истицей уже давно пропущен.

Проигравшая первая жена обжаловала этот вердикт в Верховном суде страны. Там Судебная коллегия по гражданским делам дело затребовала, изучила и сказала, что истица, вообще-то, права.

Судебная коллегия по гражданским делам в качестве аргумента напомнила коллегам про постановление Пленума Верховного суда ( № 15 ) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака". По этому постановлению срок исковой давности по подобным спорам составляет действительно три года. Но не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о том, что его права нарушены. Это сказано в статье 200 Гражданского кодекса РФ. Срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, исчисляется с момента, когда бывшему супругу стало известно о нарушении своего права на общее имущество, а не с момента возникновения иных обстоятельств. Под "иными обстоятельствами" подразумевается регистрация права собственности на имущество за одним из супругов в период брака, прекращение брака, неиспользование спорного имущества и тому подобное.

Суд растолковал, в каких случаях забрать нажитое в браке можно даже спустя много лет после развода

Дом, о котором идет спор, был построен в период брака и законно являлся совместной собственностью. Спора относительно дома не было. Это означает, что не было и нарушения прав со стороны ответчика, подчеркнул Верховный суд РФ. При этом от прав собственности на этот дом первая жена не отказывалась. Следовательно, срок исковой давности по делу не истек. Значит, выводы апелляции о его пропуске неверны.

Верховный суд заметил, что в регионах в подобных ситуациях местные суды часто считали, что трехлетний срок исковой давности необходимо исчислять с даты расторжения брака. Что неверно. В таких ситуациях важно установить, когда бывшему супругу стало известно о нарушении его права.

В итоге Верховный суд РФ отправил дело на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд.