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13.04.2020 10:56
Проект: В регионах

Ямальские энергетики готовятся к летней ремонтной кампании

Несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, коллектив АО "Ямалкоммунэнерго" старается не сбавлять темп подготовительной работы к предстоящей ремонтной кампании.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

В рамках ежегодной подготовки к очередному отопительному периоду предстоит выполнить целый ряд мероприятий,утвержденных в производственных и инвестиционных программах, по проведению своевременных планово-предупредительных ремонтов оборудования, включая капитальный ремонт, техническое перевооружение и замену оборудования в целом.

Важными и особенно заметными для жителей являются работы по ремонту и замене сетей тепло-водоснабжения и канализации, находящихся в эксплуатации компании. Так, в результате подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг. заменено 10,5 км трубопроводов инженерных сетей в городе Муравленко. При этом половина отрезка была заменена в рамках инвестиционной программы АО "Ямалкоммунэнерго". К предстоящему осенне-зимнему периоду планируется также заменить порядка 10 км трубопроводов инженерных сетей.

В прошлом году в рамках производственных программ были выполнены работы по замене оборудования (насосные агрегаты, запорная арматура, электрооборудование, ЧРП) на двух центральных тепловых пунктах города. Обновлены верхние и средние пакеты змеевиков экономайзеров на 1 блоке, а также трансформаторы РП-1 на котельной "Центральная". На ВОС-2 установлены новые шкафы управления фильтрами в количестве 21 штук. Немаловажен внешний облик коммунальных объектов и их плановый ремонт. Так, на зданиях котельной №3 и котельной КОС, ЦТП № 11, № 3, № 4 в прошлом году отремонтировали кровли, заменили окна, обшили стены профлистом с утеплением.

Планомерное обновление объектов жизнеобеспечения города запланировано и на предстоящее лето. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы объектов, находящихся в эксплуатации Муравленковского филиала,будут выполнены обязательные регламентные работы: промывка магистральных водоводов, сетей тепловодоснабжения города и промышленной зоны, тепловых сетей города. Далее - гидравлические испытания магистральных тепловых сетей промышленной зоны произведены.

В рамках производственных программ наметили обновить в большей степени объекты КОС и ВОС. Так, к замене готовятся сетевые насосы на котельной КОС, трансформаторы РП 6-9 на КОС, сетевой насос № 3 и ЧРП на КОС-15000, насосное оборудование и электрооборудование на КНС №5 и КОС-7000. Капитальному ремонту подлежат фильтр ФОВ на ВОС-1, помещения узла переключения РИВ-5000 и наружная обшивка камер переключений РЧВ на ВОС-1 и ВОС-2.

Кроме того, самый творческий филиал АО "Ямалкоммунэнерго" намерен и дальше по мере сил преображать город: в планах украсить фасады трех объектов, а именно ЦТП №3, 4, 8. (https://www.yamalkomenergo.ru/news/2057)

Это лишь малая часть запланированных к выполнению работ по подготовке города Муравленко к зимнему периоду 2020-2021 гг.

Сайт: www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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