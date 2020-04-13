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13.04.2020 13:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Курганские власти отдадут служебные авто волонтерам для доставки продуктов

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Правительство Курганской области и муниципальные районы передадут часть служебного транспорта волонтерам, которые доставляют продукты и лекарства пенсионерам и инвалидам, помогают оплатить услуги ЖКХ. Об это заявил губернатор Вадим Шумков.

Волонтерские штабы действуют во всех городах и районах Зауралья. К своим подопечным ребята ездят на такси за счет ОНФ или на личных автомобилях. Но транспорта все равно не хватает. За день к ним поступает от 20 до 50 просьб. Всего волонтеры уже отработали более 500 заявок.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Напомним, в Курганской области с 12 апреля введен особый порядок передвижения. Прежде, чем выйти из дома, человек должен отправить смс на определенный номер телефона и указать, с какой целью он покидает квартиру, за исключением отдельных случаев, где разрешение на выход из дома не требуется. Людям старше 65 лет выходить на улицу не рекомендуется, чтобы избежать лишних контактов. Таким образом региональные власти рассчитывают повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным областного департамента здравоохранения, всего в регионе зарегистрировано четверо больных коронавирусом, один выздоровел, трое - в больнице.

Режим самоизоляции в Курганской области продлен до 19 апреля.

Между тем

Два предприятия по производству автохимии и оптовой поставке товаров для машин безвозмездно передали медикам "скорой" Тюмени сто килограммов антифриза и десять наборов автохимии.

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