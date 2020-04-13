Курганские власти отдадут служебные авто волонтерам для доставки продуктов

Волонтерские штабы действуют во всех городах и районах Зауралья. К своим подопечным ребята ездят на такси за счет ОНФ или на личных автомобилях. Но транспорта все равно не хватает. За день к ним поступает от 20 до 50 просьб. Всего волонтеры уже отработали более 500 заявок.

Напомним, в Курганской области с 12 апреля введен особый порядок передвижения. Прежде, чем выйти из дома, человек должен отправить смс на определенный номер телефона и указать, с какой целью он покидает квартиру, за исключением отдельных случаев, где разрешение на выход из дома не требуется. Людям старше 65 лет выходить на улицу не рекомендуется, чтобы избежать лишних контактов. Таким образом региональные власти рассчитывают повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным областного департамента здравоохранения, всего в регионе зарегистрировано четверо больных коронавирусом, один выздоровел, трое - в больнице.

Режим самоизоляции в Курганской области продлен до 19 апреля.

Между тем

Два предприятия по производству автохимии и оптовой поставке товаров для машин безвозмездно передали медикам "скорой" Тюмени сто килограммов антифриза и десять наборов автохимии.

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