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13.04.2020,  
14:28
Текст:  Татьяна Воробьева

Незрячий ветеран из Таджикистана написал книгу к 75-летию Победы

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Ветерану Великой Отечественной войны Олегу Соболеву - 96 лет. Он единственный оставшийся в Таджикистане фронтовик, который принимал участие в освобождении блокадного Ленинграда.

Фото: Пресс-служба ЧМК
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Много лет Олег Дмитриевич не выходил из дома по состоянию здоровья, но ни это, ни то, что он не видит, не помешало ему написать книгу, посвященную 75-летию Победы, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

"Война, Победа, Сердца боль" - так назвал ветеран свой труд. В книге он описывает основные события на Ленинградском фронте, освобождение блокадного города от фашистских захватчиков, рассказывает о вкладе народа Таджикистана в победу.

"Работая над книгой, я вспоминал многие боевые эпизоды, участником которых довелось быть на фронте. И эта постоянная память о войне заставляла меня подходить к изложению событий с особой тщательностью, проверяя и сопоставляя многие документы и источники. Мне хочется надеяться, что эта книга поможет читателям, особенно молодым, лучше представить себе масштабы Великой Отечественной войны и трудные пути, которыми прошли их деды и отцы, - говорит фронтовик.

Мемуары он записывал на диктофон, а супруга Валентина Филипповна потом расшифровывала. Более 15 лет ушло на написание книги. И вот тираж из 150 штук увидел свет 10 апреля - ко дню рождения автора. Два экземпляра он передал в музей 201 военной базы РФ.

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