Решение о повторном переносе ЕГЭ пока не принималось

ЕГЭ в этом году начнется 8 июня. Решения о повторном переносе ЕГЭ пока нет. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время селекторного совещания партии "Единая Россия".

- В части ЕГЭ сроки перенесены на 8 июня. Пока принято такое решение, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - Понятно, что, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, возможно, мы будем этот срок корректировать.

Напомним, ранее досрочный этап ЕГЭ в России должен был начаться 20 марта, но был перенесен на июнь. 25 мая должен был стартовать основной этап ЕГЭ - его сдвинули на две недели - на 8 июня. Проект нового расписания ЕГЭ уже опубликован.