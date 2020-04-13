Первый временный деревянный Мавзолей, построенный к дню похорон В.И. Ленина 27 января 1924 г., простоял до весны 1924 г. Фото: РИА Новости

Склеп среди могил

Вопрос до сих пор животрепещущий - а не против ли был сам покойный либо его семья такого посмертного почитания? В хранящихся в федеральных архивах документах Ильича, его близких и родных отсутствует какая-либо "последняя воля Ленина" быть захороненным на определенном (московском или петроградском) кладбище. Не имеется и обращений родственников после смерти Ильича о его возможном перезахоронении. А вот в письме, написанном до 25 января 1924 г. дочери Инессы Арманд Варваре, супруга вождя Н.К. Крупская писала: "Когда возник проект захоронить В.И. в Кремле, я ужасно возмутилась - его надо было похоронить с товарищами, вместе под Красной стеной пусть лежат..."

И вопрос о склепе (мавзолее) возник не сразу. Так, на первом заседании Комиссии ЦИК СССР по организации похорон В.И. Ульянова (Ленина), проходившем 22 января 1924 г. в 4 часа утра под председательством секретаря ЦИК СССР А.С. Енукидзе, было решено:

"1. Заказать цинковый гроб.

2. Могилу вырыть перед могилой т. Свердлова Я.М.".

Впервые Комиссия ЦИК СССР поставила вопрос "О склепе" на 4-м заседании 23 января 1924 г. Мнения разделились. Так, против склепа резко выступил К.Е. Ворошилов, заявивший, что "крестьяне это поймут по-своему: они, мол, наших богов разрушали, посылали работников ЦК, чтобы разбивать мощи, а свои мощи создали..." Но большинство членов комиссии высказались за сооружение временного склепа и обсуждали затем проблемы замораживания и температуры в склепе. В решении комиссии от 23 января говорилось: "пункт г). К работам по устройству склепа приступить сегодня ночью" (т.е. 24 января после 24 00 часов).

25 января 1924 г. по докладу В.М. Молотова Политбюро ЦК РКП (б) (опросом) приняло решение по утверждению проекта постановления ЦИК СССР:

"Идя навстречу желанию, заявленному делегациями, и обращению в ЦИК Союза в целях предоставления всем желающим, которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, проститься с любимым вождем, Президиум ЦИК СССР постановил:

1. Гроб с останками Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для обозрения.

2. Склеп соорудить у Кремлевской стены на Красной площади среди братских могил".

Слово "мавзолей" вместо "склеп" впервые появилось в протоколе заседания Комиссии ЦИК Союза ССР 27 января 1924 г. - в день похорон Ильича.

Алексей Щусев - архитектор, академик, автор проектов Мавзолея. Фото: ТАСС

При участии частных артелей

Деревянный Мавзолей (темно-серый куб как символ вечности, увенчанный трехступенчатой пирамидой), спроектированный знаменитым архитектором А.В. Щусевым к утру 25 января 1924 г., был готов к полудню дня похорон возле Сенатской башни Кремля. Поставку стройматериалов для первого Мавзолея обеспечил хозяйственно-производственный отдел МКХ (отдел коммунального хозяйства Моссовета и Мосгубисполкома). Прочие изделия поставили электротехнический трест Центрального района, Мосдрев, Металлосиндикат, Стеклофарфортрест, Химуголь и другие организации. Работы провели: строительная контора Сокольнического райсовета, государственный Пресненский завод, а также частные артели Бочкова, Киселева и Харькова (не забудем, что нэп был в самом разгаре).

Справа и слева от щусевского куба виднелись две меньшие одинаковые деревянные постройки, похожие на будки - для входа и выхода посетителей. Траурный зал находился на глубине почти трех метров.

28 января 1924 г. Комиссия ЦИК Союза ССР постановила допуск в Мавзолей осуществлять каждый день, кроме среды, с 18.00 до 22.00, но уже 30 января та же комиссия объявила, что "за поспешностью сооружения Мавзолей для В.И. Ленина временно закрывается".

К концу апреля 1924 г. под руководством Щусева построили новую внешнюю часть деревянного Мавзолея при сохранении старой внутренней. Внешняя часть, что важно, "ни одной из своих частей не опирается на первоначальный Мавзолей или его части". "Крыша внутреннего Мавзолея, стены и крыши коридоров и потолок вестибюля обшиты кровельным железом (крашеным), с устройством водосточных труб, чем гарантируется полностью невозможность протекания воды во внутреннюю часть Мавзолея". Для максимальной сохранности дерево покрыли масляным лаком (по олифе и морилке), что придавало Мавзолею светло-коричневый цвет, гармонирующий с Кремлевской стеной. Тяги, двери и колонны венчающего портика были выполнены из черного дуба.

Мавзолей открыли для посетителей только 1 августа 1924-го. А уже в середине осени 1924 г. "в стенах внутреннего (первоначального) Мавзолея была обнаружена заметная деформация, выражающаяся в выпучивании стен по горизонтали и вертикали". 19 декабря 1924 г. в присутствии Щусева было произведено вскрытие одной стены с целью выравнивания конструкции.

Пост N 1.

Пост N 1 для монтера

Вначале Мавзолей находился в ведении отдела коммунального хозяйства Моссовета и Мосгубисполкома. Весной 1924 г. штат по обслуживанию Мавзолея состоял из 6 единиц: электромонтеров - 4 чел.; рабочих-уборщиков - 2 чел. В декабре 1924 г. началась передача Мавзолея из ведения Московского коммунального хозяйства в ведение ВЦИК.

Административно-хозяйственный отдел (АХО) ВЦИК, на который возложили технический надзор за Мавзолеем, совместно с комендатурой Кремля, отвечавшей за охрану и безопасность, разработали специальную инструкцию по постоянному надзору, которая устанавливала суточное дежурство. Приведем выдержки из инструкции дежурным монтерам за 1924-1925 гг.:

"1. Дежурство суточное. Смену производить в 9 час...

3. Во время допусков монтер находится безотлучно в Мавзолее, а в остальное время в караульном помещении и через каждые 2 часа обязан совместно с помощником караульного начальника ходить в Мавзолей для проверки отопительной и осветительной системы и температуры.

4. Внутри Мавзолея температура должна быть 14 градусов по Цельсию и ни в коем случае не допускать колебания. В коридоре температуру поддерживать не ниже температуры внутри Мавзолея.

5. Отлучаться с дежурства монтер не имеет права.

Наблюдающий за Мавзолеем, пом. коменданта Кремля Опекунов

Технадзор стройчасти АХО ВЦИК Ефимов".

Драпировка деревянных стен Мавзолея проводилась по отдельному графику. Материя красного и черного цвета присоединялась к деревянным стенам специальными металлическими (стальными) иголками, которые из-за влажности быстро ржавели и оставляли желто-коричневые разводы на тканях. В дальнейшем планировалась замена металлических иголок иголками из платины, но из-за их высокой стоимости проект не был реализован.

16 ноября 1926 г. Мавзолей из ведения РСФСР передали в союзное подчинение. Протоколом заседания ЦИК СССР за подписью М.И. Калинина была оформлена передача объекта и обслуживающего персонала из АХО ВЦИК в штаты Хозяйственного управления ЦИК Союза ССР.

Строительство второго деревянного Мавзолея В.И. Ленина. 1924 г.

Каменная усыпальница за три миллиона

Утвержденный еще весной 1926 года гранитный проект Щусева дожидался своей реализации три года. 16 мая 1929 г. Политбюро ЦК ВКП (б) одобрило решение о строительстве каменного Мавзолея. 5 июня 1929 г. комиссия Совнаркома СССР под председательством К.Е. Ворошилова в составе В.М. Молотова, А.С. Енукидзе, Р.А. Петерсона, Г.Г. Ягоды и А.В. Щусева утвердила срок окончания работ по объекту - к 7 ноября 1930 г.

В новом проекте внешняя архитектура деревянного Мавзолея сохранялась, но его размеры увеличивались на 15% (до 7000 кубометров), высота Мавзолея увеличилась до 12 метров. Рядом с траурным залом проектировались специальные комнаты для работы научных сотрудников специальной лаборатории, сохранялось электрическое отопление. Предложение сделать освещение "могильного зала" естественным через отверстия сверху или с боков отклонили, отдав предпочтение электрическому свету.

Строители, трест "Мосстрой" под руководством П.М. Муравьева, воздвигли каменный объект за 16 месяцев, успев в обозначенные сроки. На строительство Мавзолея, согласно постановлению Политбюро, была выделена колоссальная сумма для того времени - 3 млн рублей. Для ленинской усыпальницы были добыты уникальные по красоте облицовочные материалы из карьеров Урала, Карелии и Украины - шокшинский кварцит, мрамор, порфир, гранит, лабрадор, лабрадорит, габбронорит. Всего потребовалось 2900 квадратных метров облицовочного материала.

Одновременно с сооружением гранитного Мавзолея была проведена реконструкция Красной площади со строительством гостевых трибун на 8000 человек, памятник Минину и Пожарскому перенесли с центра Красной площади к храму Василия Блаженного.

Земляные работы на строительстве постоянного Мавзолея В.И. Ленина. 1929-1930 гг.

Новые трибуны, новый саркофаг

В конце 1930-х гг. на Мавзолее приступают к устройству новой трибуны - для высшего государственного руководства СССР. Ранее во время торжественных мероприятий руководители страны располагались на небольшой боковой трибуне Мавзолея с левой стороны, а на правой площадке размещалось военное командование. 20 октября 1938 г. на рассмотрение председателя Совнаркома СССР В.М. Молотова комендант Московского Кремля Ф.В. Рогов направил два варианта реконструкции трибун Мавзолея, для реализации которых требовалось соответственно три и пять месяцев.

Согласно первому варианту стоимостью 400 тыс. руб., центральная трибуна устраивалась "на площадке Мавзолея, расположенной непосредственно над высеченным в граните словом "ЛЕНИН" на два метра выше пола существующих боковых трибун". Вход на центральную трибуну осуществлялся с боковых трибун, для чего с каждой стороны необходимо было высечь по две лестницы в "первом и втором уступах Мавзолея". Центральная трибуна длиной 17 метров должна была вмещать до 60 человек, для этого, чтобы ее расширить до трех метров, срезалась передняя плоскость третьего уступа. Также вокруг новой трибуны строился барьер из черного гранита высотой 85 сантиметров1.

Второй проект был дороже вдвое (стоимость 800 тыс. руб.) и неудобнее для больших вождей. Трибуна предполагалась шириной всего два метра и могла вмещать лишь до 40 человек. При этом требовались серьезные конструктивные изменения Мавзолея - центральную трибуну предполагалось устроить в виде перекрытия между существующими боковыми трибунами. Для этого необходимо было не только соорудить перекрытие, но и пристроить новую переднюю стену Мавзолея и перенести боковые трибуны на два метра вперед. Сама трибуна по проекту возвышалась над полом боковых трибун всего на метр, и Сталина с соратниками при таком раскладе было бы видно демонстрантами не очень хорошо2.

В итоге реконструкцию выполнили по первому проекту к 1 мая 1939 г.

Еще при сооружении гранитного Мавзолея коменданту Кремля Р.А. Петерсону было дано специальное поручение - проработать вопрос о создании нового саркофага. Но только в 1940 г. был проведен закрытый конкурс на изготовление нового саркофага, в котором приняли участие ведущие архитекторы и художники страны: А.В. Щусев, Ф.Ф. Федоровский, Б.И. Яковлев, Е.Е. Лансере. Но этот проект не был реализован в связи с началом Великой Отечественной войны. Новый саркофаг появился только в победном 1945-м. Деньги же до войны частично успели потратить: комендант Кремля Н.К. Спиридонов 5 мая 1940 г. обратился к Молотову с просьбой оплатить услуги по оплате стоимости изготовленных макетов саркофага на общую сумму 9852 руб. 50 копеек, причем вопрос оплаты творческой работы Щусева, Федоровского, Яковлева и Лансере оставался открытым3.

В 1972-1974 гг. группой ученых (главный конструктор Н.А. Мызин) был разработан качественно новый саркофаг в виде перевернутой трапеции. Конструкцию выполнили из нержавеющего металла, а остекление - из сверхпрочного стекла. Для саркофага специально спроектировали новую систему отвода тепла, выделяемого световыми приборами; новые бесшумные вентиляторы, а также прибор бесконтактного измерения температуры тела.

Докладная записка Молотову о подготовке строительства мавзолея. РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 899. Л. 1.

Испытания войной и Сталиным

Со 2 по 7 июля 1941 г. тело Ленина было успешно эвакуировано в Тюмень. Над оставшимся без гроба вождя Мавзолеем самая большая опасность нависла уже вскоре. Во время второй по счету (из восьми) бомбардировок Кремля в ночь с 22 на 23 июля 1941 г. три фугасные авиационные бомбы упали на Красную площадь между Мавзолеем и ГУМом, причинив незначительные повреждения тротуару и проезжей части, причем одна из бомб не взорвалась. Чтобы дезориентировать гитлеровскую авиацию, широко применяли объемную имитацию. Над Мавзолеем построили макет городского двухэтажного здания, примыкающего к кремлевскому корпусу N 1. Правые и левые трибуны Мавзолея перекрыли подвешенными полотнищами, раскрашенными под крыши зданий. Маскировку Мавзолея сняли только однажды, в ночь на 7 ноября 1941 г., накануне исторического парада защитников Москвы.

Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г. Фото: РИА Новости

5 апреля 1945 г. тело Ильича возвратили из Тюмени в Москву и поместили в Мавзолей, а 16 сентября гранитная усыпальница была вновь открыта для посетителей.

После смерти И.В. Сталина советское руководство приняло так и не реализованное решение о сооружении Пантеона, памятника вечной Славы великих людей советской страны. Опасность нависла и над Мавзолеем. В постановлении ЦК КПСС от 6 марта 1953 г. говорилось, что в Пантеон должны быть перенесены останки всех людей, похороненных на Красной площади у Кремлевской стены, включая тела Ленина и Сталина. Однако речь шла не о перезахоронении тела Ленина, а о переносе саркофага с его телом и установке его в Пантеоне.

Ко дню похорон Сталина 9 марта 1953 г. монолит над входом в Мавзолей закрасили черной краской, имитирующей лабрадор, и нанесли надпись (в две строки) малиновой краской (в тон кварцита): "ЛЕНИН" "СТАЛИН". 17 ноября 1953 г. Мавзолей Ленина - Сталина открылся для посещения. В 1960 г. закрашенный монолит был заменен новым, плитками малинового кварцита. Как известно, на XXII съезде КПСС было принято решение о перезахоронении тела Сталина у Кремлевской стены слева от Сенатской башни. Вынос тела произвели 31 октября 1961 г., поздним вечером. К новогодним праздникам 1962 г. монолит над входом в Мавзолей был заменен на первоначальный с надписью "ЛЕНИН".

Очередь в Мавзолей. 1957 г. Фото: РИА Новости

Объект вне опасений

Стоит ли серьезно относиться к регулярно появляющимся уже более 30 лет призывам разрушить Мавзолей и убрать захоронения от стен Кремля? Тому есть серьезные препятствия. Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены, как и Красная площадь, входят в Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" и находятся под охраной государства - во исполнение подписанного Б.Н. Ельциным 29 июля 1992 г. указа Президента РФ N 806. Чуть ранее решением XIV сессии Комитета всемирного наследия, состоявшейся 7-12 декабря 1990 г. в канадском курортном городке Банф, данный ансамбль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

А потому работы по благоустройству Мавзолея регулярно проводятся и в наши дни.

1. РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 899. Л. 1.

2. Там же. Л. 2.

3. Там же. Л. 5.