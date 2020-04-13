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13.04.2020,  
16:50
Текст:  Алексей Брусилов

Северная Корея показала боевую мощь своих МиГ-29 и Су-25

Истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 в настоящее время являются самими современными самолетами военно-воздушных сил Северной Кореи. Они находятся на вооружении истребительно-штурмового полка одной из дивизий так называемого Западного района.

Это смешанное по своему составу соединение посетил лидер КНДР Ким Чен Ын. О визите сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Судя по обнародованным фотоматериалам, руководитель страны осмотрел выстроенные в одну линию крылатые машины. Он наблюдал за полетами, воздушными маневрами и боевым применением. Личный состав полка получил высокую оценку от верховного главнокомандующего.

Если раньше северокорейские "двадцать девятые" имели зеленую защитную окраску, то вот уже несколько лет они, как и "двадцать пятые", предстают в современном бело-сером камуфляже.

Истребительное вооружение состояло из ракет "земля-воздух" Р-27 и Р-73. В показательном полете именно Р-73 успешно уничтожила воздушную мишень.

Фото: Jim.van.de.Burgt/Wikimedia.org
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Для поражения наземных целей использовались ракеты "воздух-земля" Х-29Л с лазерной системой наведения, имеющие дальность полета до 10 000 метров. Были также видны подвесные пушечные контейнеры СППУ-22 с двуствольным 23-мм орудием ГШ-23Л.

Всего на вооружении КНДР имеется около 35 МиГ-29 в боевом и учебно-боевом вариантах, а также более трех десятков Су-25.

Всего же в ВВС этой страны имеется несколько сотен единиц различных самолетов, в том числе около полусотни машин третьего поколения МиГ-23. Однако подавляющая часть представлена давно уже устаревшими МиГ-21, МиГ-19, МиГ-17 и их китайскими клонами. Учитывая международную изоляцию КНДР, обновление авиационного парка состоится еще не скоро.

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