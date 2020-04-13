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13.04.2020 15:55
Рубрика: Спорт

СМИ: "Зенит" сделал предложение заразившемуся коронавирусом игроку "Ювентуса"

Текст: Илья Соболев
Фото: AP Photo/Peter Dejong Фото: AP Photo/Peter Dejong
Фото: AP Photo/Peter Dejong

Итальянский защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани стал трансферной целью питерского "Зенита".

Как сообщает Tuttomercatoweb, "сине-бело-голубые" уже вступили в стадию переговоров с 25-летним игроком, которому предложен трехлетний контракт с 2,5 млн евро за сезон вкупе с внушительными бонусами. Теми же цифрами "Зенит" заманивал игрока еще летом, когда впервые заинтересовался услугами защитника.

Фото: РИА Новости
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При этом источник отмечает, что "Ювентус" не намерен чинить препятствий, если Ругани пожелает покинуть клуб. Учитывая конкуренцию в защитной линии команды, Даниэле на данный момент не является существенной ее частью. В этом сезоне футболист провел всего семь матчей за "Юве" во всех турнирах.

Сумма возможной сделки не называется, однако, по версии Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 24 млн евро.

Напомним, Даниэле Ругани стал первым игроком серии А, у которого был обнаружен коронавирус.

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