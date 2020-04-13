Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети появился ролик, снятый с борта российского противолодочного самолета Ил-38 над нейтральными водами Балтийского моря. Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.

Летчик НАТО оказался настолько впечатлен скоростями и углами, на которых летают российские авиаторы, что в ответ не придумал ничего лучшего, чем выпустить шасси. На языке военной авиации это означает приказ совершить посадку на указанный аэродром.

- Но не в международном воздушном пространстве, на высоте шести километров, да еще самолету, идущему в сопровождении истребителей, - считает опубликовавший видео Fighterbomber. Ил-38 сопровождали Су-27.

По другой версии, польский F-16 оказался не способен выдерживать скорость российской авиагруппы без дополнительных ухищрений. А при выпуске шасси F-16 автоматически переводится во взлетно-посадочную конфигурацию. В частности, механизация крыла выпускается на максимальные углы, что позволяет самолету сохранять устойчивость на малых скоростях.

Крейсерская скорость турбовинтового Ил-38 порядка 450 километров в час. Сопровождавшие его российские истребители без труда выдерживали заданный режим - на шоу они летают и на вдвое меньших скоростях. Но F-16 эта задача, похоже оказалась не по зубам.

- Вот было бы смеху, если бы он еще и катапультировался! Это было бы любезно с его стороны, - написал в комментарии к видео Алексей Быков.