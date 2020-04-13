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13.04.2020 16:32
Рубрика: В мире

В Британии третьим лицам разрешили снимать деньги с банковских счетов

Текст: Диана Ковалева

Почта Великобритании решила помочь тем жителям Альбиона, которые из-за коронавируса оказались буквально запреты дома и лишились возможности снимать наличные со своих банковских счетов. Согласно новой схеме, такие люди теперь могут попросить друга или волонтера сходить в ближайшее отделение почты и получить нужную сумму денег вместо них. Все, что для этого требуется, - это специальный ваучер с индивидуальным штрих-кодом. И никакой пин-код или секретное слово никому сообщать не нужно.

Фото: Pippa Fowles/No 10 Downing Street/Handout via REUTERS
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В рамках новой инициативы под названием "Мгновенная выплата" клиент должен заранее обратиться в банк и заказать ту сумму, которую он хотел бы снять со своего счета. Кроме того, он должен предупредить, кто именно будет получать деньги. Если банк согласен предоставить такую услугу, то он направляет клиенту с помощью SMS, по почте или на e-mail специальный ваучер, на котором напечатан одноразовый штрих-код. С этим штрих-кодом друг, товарищ, сосед или волонтер - в зависимости от того, кого попросили помочь, - идет на почту и получает заказанную сумму.

Кроме того, человек, который сам не имеет возможности выйти из дома, может также дать доверенному лицу банковский чек, чтобы тот обналичил его в ближайшем почтовом отделении. Для этого на обратной стороне чека должно быть написано имя того, кто пришел получать деньги за вас, стоять ваша подпись, а сам получатель должен иметь при себе удостоверение личности.

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