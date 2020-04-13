Венская операция: 75 лет назад Красная армия освободила столицу Австрии

75 лет назад Красная армия штурмом взяла столицу Австрии - Вену. Это случилось 13 апреля 1945 года. В этот же день в Москве был салют в честь взятия Вены.

Венская наступательная операция проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Участвовали войска 2-го и 3-го Украинского фронтов (командующие - маршалы Родион Малиновский и Федор Толбухин) при поддержке Дунайской военной флотилии. Красная армия насчитывала более 640 тысяч солдат и офицеров, более 100 тысяч было в болгарской армии. Плюс 12,1 тысячи орудий и минометов, более 1,3 тысячи танков и самоходок, около тысячи самолетов.

Со стороны Германии в операции участвовали войска группы армий "Юг", армий "Е" и "Ф", 3-я венгерская армия. Общие силы насчитывали 410 тысяч солдат и офицеров, около 700 танков и самоходных установок, 5,9 тысячи орудий и минометов, около 700 самолетов.

Бои начались 5 апреля 1945 года. Немцы подготовили город к обороне. Были вырыты противотанковые рвы, установлены противопехотные заграждения. На улицах соорудили многочисленные баррикады. В окнах, подвалах, на чердаках оборудовали огневые точки. Все мосты заминировали.

7 апреля силы Красной армии, в составе которых было и танковое соединение, вышли к Дунаю. Но немцы отчаянно сопротивлялись. На следующий день бои разгорелись с новой силой. Схватки шли за каждый дом и квартал, за каждую улицу.

Но войска 3-го Украинского фронта постепенно продвигались к центру Вены, подавляя очаги сопротивления фашистов. В итоге к 10 апреля немцев окружили с трех сторон. Они пытались удержать единственный оставшийся мост - Имперский, через который намеревались вывести свои оставшиеся части на север. Советские войска также имели планы на мост, чтобы не дать фашистам выйти из города.

11 апреля в районе моста высадился десант усиленного батальона 217-го гвардейского стрелкового полка. Но бойцы встретили отчаянное сопротивление немцев. И тогда 13 апреля в районе Имперского моста высадили еще один десант. К тому времени обороняющиеся заминировали мост. Но десантники сумели предотвратить взрыв.

К середине дня 13 апреля Вену очистили от фашистов. В этот же день в Москве в 21 час был салют в честь взятия столицы Австрии.

В Венской операции Красная армия потеряла 167 940 человек, из них безвозвратно - 38 661 человека. Официальных данных о потерях германских и венгерских войск нет. Известно о потерях Болгарии - 9 805 военнослужащих, из них безвозвратно - 2 698 человек.