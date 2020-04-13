Видео: водитель на ходу очищает стекла, дергая "дворники" за веревочку

В эпоху стремительного развития технологий, когда каждый второй девайс в нашей жизни, будь то аудиоплеер, будильник или пылесос, работает на голосовом управлении или подключен ко всемирной паутине, наивность героя этого видео и безыскусная простота его технического решения вызовут у кого-то снисходительную усмешку, а у кого-то и ностальгию. Совсем недавно ведь на наших кухнях царили ручные мясорубки и кофемолки, время нам отсчитывали часы с кукушкой и гирьками на цепи, а заглохший автомобиль мы оживляли, бешено вращая ручку кривого стартера. А теперь что? Теперь даже у холодильника есть искусственный интеллект, и он всё чаще оказывается умнее хозяина...

На одной из провинциальных трасс Боснии в объектив камеры смартфона попала раритетная иномарка с неисправными "дворниками". Все бы не беда, но снаружи шел дождь, стекавший потоками по лобовому стеклу, и находчивый автомобилист не придумал ничего лучшего, чем настроить на стеклоочистителях "ручное управление".

Длинная веревочка, пропущенная вдоль машины в задние окна, работает как поводья у лошади: потянешь за правую веревку - "дворники" качнутся вправо, левую - влево. Да, наверное, немного архаично, да, со стороны выглядит смешно, но работает же!