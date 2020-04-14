22-летний футболист умер во время сеанса физиотерапии

22-летний бразильский футболист Тьяго Кортес умер во время сеанса физиотерапии.

Трагедия произошла в понедельник, когда футболист "Гуарани", восстанавливавшийся после травмы колена, отправился на процедуру. Во время нее игроку стало плохо, он скончался.

Как сообщает издание Globo Esporte, утром в понедельник Тьяго Кортес связался с руководством клуба, чтобы договориться о процедурах физиотерапии. Президент клуба Тато Морейра рассказал о том, что передал просьбу игрока в клуб.

"За то короткое время, что он работал с нами, мы видели, что Тьяго был отличным парнем. Он упорно работал и ходил в церковь. Он собирался нам помочь. Мы все опечалены этими новостями", - сказал он.

Причина смерти 22-летнего футболиста пока не названа.