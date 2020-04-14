В течение трех дней, с 10 по 12 апреля, на онлайн-площадке LF Академии проходил Петербургский Международный Юридический онлайн-форум "9 : Законы коронавируса", который стал одним из крупнейших онлайн-мероприятий в мире.

В двух десятках сессий форума, которые прошли в виртуальном режиме, приняли участие ведущие российские и мировые эксперты, руководители органов власти, международных организаций, министры юстиции, известные ученые, адвокаты, нотариусы, юристы корпораций.

Об этом важном событии, имеющем большое значение для развития государственного управления и законотворчества в условиях пандемии, рассказал министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

Константин Анатольевич, вы приняли активное участие в таком масштабном онлайн-мероприятии, выступив на пленарном заседании, а также на одной из дискуссионных сессий онлайн-форума. Поделитесь своими впечатлениями об онлайн-форуме, его повестке и составе участников.

Константин Чуйченко: Учитывая, что идея проведения форума в таком формате возникла у организаторов всего за две недели до начала мероприятия, на мой взгляд, мы превзошли свои собственные ожидания. Ведь зрителями прямого эфира форума стали порядка 300 тысяч человек из 102 стран мира. Одновременно самые популярные сессии смотрели до пятнадцати тысяч человек, а охват аудитории различных социальных сетей составил более 2 миллионов человек.

В онлайн-форуме приняли участие 124 спикера из 20 стран мира. Большой интерес к программе онлайн-форума проявили международные организации, в том числе Совет Европы, Всемирная организация здравоохранения, профильные комиссии Организации объединенных наций, Международная организация труда и другие.

Также стоит отметить, что онлайн-форум сохранил традицию "живого" общения гостей.

Зарегистрированные участники могли общаться в специальном чате, задавать вопросы спикерам и дискутировать друг с другом.

Программа форума была посвящена правовым аспектам общественной и деловой жизни в условиях пандемии, а также выработке совместных ответов на вызовы последствий пандемии коронавируса в мире.

Достаточно широко была представлена профессиональная отрасль. Спикеры обсудили деятельность адвокатов в период кризиса, обеспечение беспрерывной нотариальной помощи гражданам и переход национальных и международных судов в онлайн-режим работы.

На пленарном заседании было сказано о решающем значении права для преодоления последствий пандемии. На ваш взгляд, правильно ли, что в условиях эпидемии коронавируса государствам приходится принимать довольно неоднозначные правовые акты?

Константин Чуйченко: На мой взгляд, сегодняшняя эпидемия и ее последствия являются серьезной проверкой на прочность не только экономики, но и эффективности и устойчивости правовых институтов.

Я повторюсь, что многие принимаемые юридические меры являются экстраординарными. Мы становимся свидетелями создания новых правовых институтов и отраслей правового регулирования. Что важно отметить, так это и невероятно высокую скорость правотворчества. Решения принимаются быстро, так как оперативное реагирование необходимо для эффективной борьбы с распространением инфекции.

Пожалуйста, расскажите подробнее: какие меры уже приняты? Что предстоит сделать?

Константин Чуйченко: В первую очередь, я хочу отметить, что некоторые из уже принятых мер активно обсуждались в правовом поле и до пандемии, но сложившиеся обстоятельства позволили ускорить введение правовых норм регулирования. Так, уже вводятся кредитные каникулы в связи с пандемией, оптимизируется контрольно-надзорная деятельность, создаются меры поддержки малого и среднего бизнеса, вводится система онлайн-правосудия.

Кроме того, через онлайн-сервисы у граждан появляется возможность получать услуги по государственной регистрации актов (например, регистрировать рождение детей).

Люди должны иметь доступ к правовой защите независимо от того, находятся ли они на изоляции дома или в больнице, содержатся ли они во время эпидемии в следственном изоляторе или в исправительной колонии. Необходимо обеспечить правовое сопровождение совершаемых сделок, обращений в органы власти, расследование преступлений, исполнение юридических обязанностей. Но одновременно с правами конкретных граждан важно гарантировать общую эпидемиологическую безопасность.

Когда эпидемия спадет, Минюсту России и другим органам необходимо будет провести серьезную работу в рамках мониторинга правоприменения, чтобы появилось четкое понимание, какие нормы работают, а от каких можно отказаться в "мирное" время.

Сегодня нормативные акты, связанные с пандемией, принимаются как на федеральном, так и на региональном уровнях. Насколько эти два процесса корреспондируют друг с другом?

Константин Чуйченко: Важно понимать, что одинаковые по правовому содержанию меры будут по-разному работать в больших и небольших городах, в разных регионах страны. Решения региональных и местных властей здесь играют ключевое значение. В этом смысле как раз разумная децентрализация власти и федерализм показали свою эффективность.

Безусловно, сохраняется правовое единство страны, гарантируется законность вводимых мер и соблюдаются конституционные положения. Региональные и местные власти стараются реагировать эффективно и оперативно.

Когда эпидемия спадет, необходимо будет проанализировать, какие нормы работают, а от каких можно отказаться в "мирное" время

На площадках онлайн-форума многие эксперты заговорили о необходимости создания отдельного кодекса противоэпидемических норм и требований. Вы поддерживаете данную инициативу?

Константин Чуйченко: Как я уже и говорил в ходе дискуссионной сессии, в ближайшее время неумолимо встанет вопрос о необходимости кодификации введенных норм, их свода в единую систему, возможно даже в единый законодательный акт, может быть, даже с общей и особенной частями, с четкими определениями терминов, исчерпывающим описанием разных правовых режимов.

Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума отметил важность кодификации и унификации принимаемых правовых мер на международном уровне. Вы согласны с его заявлением?

Константин Чуйченко: Безусловно, кодификация и унификация принимаемых мер на международном уровне необходима. Иначе мы неминуемо столкнемся с практикой двойных стандартов, а это повлечет за собой печальные последствия. Поэтому уже сейчас возникает вопрос о совершенствовании действующего международно-правового регулирования. На мой взгляд, такая работа может быть запущена на одной из профильных международных площадок, как только позволит обстановка. Ее итогом должна стать подготовка проекта международного договора, и с нашей стороны мы совместно с МИД готовы активно подключиться к этой работе вместе с нашими партнерами. Я считаю, что все ограничения, которые сейчас вводят государства, должны производиться на основании четко прописанных процедур для сохранения демократии. Речь должна идти также о выработке общих стандартов к проблеме ограничения прав.

Минюст России курирует работу Федеральной службы исполнения наказаний. Не секрет, что правозащитники обеспокоены тем, что сейчас они не могут посещать учреждения ФСИН и проводить мониторинг соблюдения прав человека в системе. Так ли это? Есть ли допуск адвокатов в СИЗО и колонии?

Константин Чуйченко: В связи с увеличением количества заболевших в ряде российских регионов в учреждениях территориальных органов ФСИН введен режим особых условий. Об этом на нашем форуме говорил директор ФСИН Александр Калашников.

Сейчас временно приостановлен прием посылок и передач, не осуществляется вывоз на судебно-следственные действия, приостановлено предоставление длительных и краткосрочных личных свиданий. Однако, чтобы осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не теряли связи с родственниками, в учреждениях организованы видеосвидания.

Несмотря на введение строгих ограничительных мероприятий, ФСИН России соблюдает права заключенных граждан на защиту. Для адвокатов, следователей, правозащитников введен особый порядок посещений, предусматривающий общение через стеклянные перегородки и использование средств индивидуальной защиты.

Защищены ли заключенные от проникновения инфекции?

Константин Чуйченко: Федеральная служба исполнения наказаний принимает все необходимые меры, чтобы защитить от коронавируса всех граждан, находящихся в местах лишения свободы, и сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В территориальных органах ФСИН России окрылись 49 ПЦР-лабораторий, в которых возможно проведение тестирования подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также сотрудников на новую коронавирусную инфекцию.

В Москве сейчас работают две такие лаборатории. В тех территориальных органах, где нет собственных лабораторий для подобных исследований, тестирование проводят в учреждениях, подведомственных Роспотребнадзору.

Дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных бактерицидных средств и облучателей проводятся на всех объектах уголовно-исполнительной системы.

На мощностях ФСИН организован пошив масок и производство других видов средств индивидуальной защиты: бахил, костюмов, перчаток, а также дезинфицирующих средств.

Круглосуточный мониторинг и контроль за обстановкой осуществляет оперативный штаб минюста и центрального аппарата ФСИН и его подразделения в территориальных органах.

Константин Чуйченко: Необходимопровести кодификацию принятыхво время пандемии норм. Фото: Сергей Куксин

Возвращаясь к теме права в период пандемии, насколько, на ваш взгляд, велика роль институтов права в текущей ситуации.

Константин Чуйченко: Безусловно, право дает структуру мироустройству, формирует свод правил и упорядочивает социальную жизнь общества. Мир столкнулся с санитарным кризисом, масштаб которого является беспрецедентным для новейшей истории. Пандемия стала вызовом не только для отдельных сфер регулирования, но для легитимности права в целом. Сегодня как никогда важна способность общества к самоорганизации, к четкому юридически выверенному функционированию всех социальных и государственных механизмов. Очень важно, насколько точно люди будут следовать распоряжениям властей, соблюдать ограничения, от которых зависят жизнь и здоровье окружающих, как добросовестно будут исполняться контракты, как надежно будут защищены личные права и собственность.

Вопрос дня

По поводу событий в Ангарске

Не могу не задать вопрос по поводу недавних событий в Ангарске. Как вы можете оценить события в ИК-15?

Константин Чуйченко: Мне бы не хотелось комментировать предмет расследования, пока идут следственные действия. Но могу сказать, что есть понятные факты - 4 года у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника. Его назначили совсем недавно. Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных. Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых "правозащитников", которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения.

Хотел бы обратить внимание, что члены общественной наблюдательной комиссии Иркутской области, несмотря на карантинные меры, провели осмотр ИК-15. Председатель ОНК Олег Антипенко подтвердил, что люди по колонии передвигаются нормально, налажены быт и питание. В ближайшее время по согласованию со следственными органами правозащитники планируют встретиться с осужденными, которые участвовали в беспорядках. Кроме того, ГУФСИН открыло "горячую линию" для родственников. Они могут позвонить в дежурную часть, чтоб записаться на прием и получить информацию о своих родных.

Поэтому все заявления о том, что на территорию колонии не пускают правозащитников, о том, что ФСИН не предоставляет информацию, - не соответствуют действительности.

Налицо - провокация. Это подтверждает и та акция, которую совершил активист одной из леворадикальных группировок, сымитировав так называемое "вскрытие вен" у здания минюста и ФСИН, раструбив об этом. На самом деле он нанес себе легкий порез, замотав его потом бинтом. Все прекрасно понимают, что порез вен требует операции, вены надо сшивать. Есть информация, что эта акция также носила заказной характер.

Эта ситуация в Ангарске должна быть расследована. Хотел бы отметить, что, несмотря на довольно сложную ситуацию из-за пандемии, система работает и оперативно реагирует на вызовы иного рода.