Чуйченко: Нужна кодификация вводимых из-за пандемии мер на мировом уровне

"В ближайшее время неумолимо встанет вопрос о необходимости кодификации введенных норм, их свода в единую систему, возможно, даже в единый законодательный акт, может быть, даже с общей и особенной частями, с четкими определениями терминов, исчерпывающим описанием разных правовых режимов", подчеркнул Константин Чуйченко.

По его словам, безусловно, необходима кодификация и унификация принимаемых мер и на международном уровне. "Иначе мы неминуемо столкнемся с практикой двойных стандартов, а это повлечет за собой печальные последствия, - сказал Константин Чуйченко. - Поэтому уже сейчас возникает вопрос о совершенствовании действующего международно-правового регулирования. На мой взгляд, такая работа может быть запущена на одной из профильных международных площадок, как только позволит обстановка. Ее итогом должна стать подготовка проекта международного договора, и с нашей стороны мы совместно с МИД готовы активно подключиться к этой работе вместе с нашими партнерами. Я считаю, что все ограничения, которые сейчас вводят государства, должны производиться на основании четко прописанных процедур для сохранения демократии. Речь должна идти также о выработке общих стандартов к проблеме ограничения прав".

Полный текст интервью министра юстиции России Константина Чуйченко читайте в ближайшем номере "РГ"