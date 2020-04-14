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14.04.2020 17:31
Рубрика: Общество

Детский омбудсмен рассказала о конфликтах в детских домах

Текст: Татьяна Владыкина
Фото: Виктор Васенин/РГ Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: Виктор Васенин/РГ

Анна Кузнецова рассказала о коллективном обращении от воспитанников одного из детских домов. Дети жаловались на конфликт с руководством. Детский омбудсмен уже отмечала, что в связи с карантином в некоторых детских домах ситуация непростая. С каждым днем обращений от детей-сирот становится все больше. Как уже отмечала детский омбудсмен, закрыть ребенка в детском доме проще всего. В условиях изоляции мирное, не конфликтное общение становится одним из сложнейших условий сосуществования, как в семье, так и в большом коллективе.

Фото: Константин Завражин
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- К сожалению, к нам начали поступать обращения от детей из детских домов. В регионах сегодня нужно решить много задач по профилактике распространения коронавирусной инфекции, но нельзя пускать ситуацию в сиротских учреждениях на самотек. Обращения от детей-сирот нас особо тревожат, - отмечает детский омбудсмен.

По словам Анны Кузнецовой, эта тревога связана с тем, что детям не к кому обратиться.

- Или они никому не верят или их просто не слышат, - уточняет она. - А когда детей "закрыли", конфликты обострились с новой силой. Я не указываю ни регион, ни детский дом, хотя уже идет работа. Мы переговорили с детьми, связались с Генеральной прокуратурой. Мы понимаем, что важны не только и не столько официальные обращения в соответствующие ведомства, которые мы уже направили. Сейчас важно понять причину происходящего конфликта и решить его. А также важным считаю ещё раз обратить внимание регионов на эту проблему. Закрыть детей в детском доме не равно позаботиться об их комфорте и безопасности, - заявила Анна Кузнецова.

Фото: Halfpoint / iStock
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На днях в аппарат детского омбудсмена пришло еще одно сообщение от воспитанницы детского дома. Ребенок был доведен до отчаяния и истерики. По словам Кузнецовой, сейчас конфликт разрешился. Но, как справедливо отмечает детский уполномоченный, до конфликта можно было и не доводить.

- Сейчас федеральными министерствами и ведомствами даны рекомендации, в соответствии с которыми законные представители, родственники при соблюдении определенных условий могут забрать ребенка домой на период карантина, - уточняет Анна Кузнецова. - Мы на связи с региональными уполномоченными, в некоторых регионах воспользовались данными рекомендациями. И если есть желание ребенка, желание принимающей стороны, созданы условия для дистанционного обучения, достойного досуга - то шансом для передачи ребенка в семью нужно воспользоваться. И пусть, к примеру, это будет один ребенок из всего детского дома. Наши усилия уже того стоят.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам человека

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