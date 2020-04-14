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14.04.2020 01:38
Рубрика: В мире

Главы МИД России и Кубы обсудили борьбу с коронавирусом

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Главы МИД России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Об этом сообщил кубинский министр на своей странице в Twitter.

Фото: AP Photo/Wong Maye-E
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"Мы затронули основные вопросы двусторонней повестки. В том числе обсудили стратегию наших стран в рамках борьбы с пандемией коронавиурса, а также сотрудничество в противостоянии COVID-19", - написал Родригес.

По последним данным число заразившихся коронавирусом на Кубе достигло 726. Зафиксирован 21 летальный случай, количество выздоровевших составляет 121. Под подозрением находится 2305 человек.

Несмотря на увеличение количества случаев коронавируса на Острове, Куба продолжает оказывать помощь другим странам. На сегодняшний день бригады кубинский врачей работают в 19 странах, а накануне уже вторая команда медспециалистов прибыла в Италию.

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