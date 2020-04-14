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14.04.2020 16:09
Рубрика: Общество

Эксперимент показал, что голодание ведет к смене пола

Текст: Яков Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Японские биологи предположили, что голодание самок-мальков рыбы медаки может привести к смене их пола и решили провести соответсвующий эксперимент. Об этом пишет Biology Open.

После выхода икринок ученые часть из них полностью лишили пищи, еще одной группе добавляли в воду пантотеновую кислоту, а третьей группе вводили вещество, замедляющее действие этой кислоты, оно мешало образованию нужных липидов, которые в нормальном количестве препятствуют появлению семенников.

Фото: Fontanka.ru
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Голодали не только медаки дикого типа, но и мутантные по гену dmrt1. Количество липидов в организме проверяли с помощью красителя, а пол, осматривая гениталии, спинной и анальный плавники. Повторно пол проверяли, когда медаки достигали возраста в три-четыре месяца.

Эксперимент показал, что голодавшие медаки не всегда были того же пола, что ранее. Среди рыб дикого типа 20 процентов выглядели как самцы. Среди мутантов таких случаев не было. Те, кому добавляли в воду пантотеновую кислоту, тоже сохраняли пол, а 15 процентов из тех, кому добавляли вещество, замедляющее метаболизм, тоже стали самцами. Кроме того, медаки меняют пол если у них повышен гормон стресса кортизол или они живут в слишком теплой воде.

Пока биологи не знают, почему не все самки сменили пол после голодания. Однако предполагают, что, возможно, процесс должен был длиться дольше пяти дней. Этот срок биологи выбрали, так как после его истечения у мальков заканчиваются желточные запасы, и они могут умереть. Также ученые предположили, что пол вполне может восстановиться, если в дальнейшем мальки вернутся к нормальному питанию.

Общество Наука Общество Природа

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