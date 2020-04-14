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14.04.2020,  
10:30
Текст:  Николай Грищенко

Испытания микродронов для запуска из гранатомета начались в США

В исследовательской лаборатории армии США разработали миниатюрные беспилотные летательные аппараты для запуска из 40-мм подствольного гранатомета M203. Испытания проходят на Абердинском испытательном полигоне в Мэриленде.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как сообщает издание Stars and Stripes, разработаны две версии беспилотников под названием GLUAS - один похож на параплан, а другой выполнен в виде вертолета. По расчетам военных, оба микродрона могут летать на высоте до 2000 футов (610 метров) в течение 90 минут.

После запуска беспилотники расправляют крылья, затем включается двигатель Управлять дроном можно с помощью джойстика, установленная на беспилотнике камера ведет прямую видеотрансляцию. Предполагается, что микродроны будут использоваться для разведки на сложной местности, например, в горах.

В будущем их планируют оснастить GPS-приемниками, что позволит солдатам идентифицировать точное местоположение объектов или лиц, наблюдаемых с воздуха.

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Фото: Пресс-служба ЦВО
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