Итальянский "Лацио" намерен приобрести Дзюбу

Нападающий сборной России по футболу и клуба "Зенит" Артем Дзюба в следующее трансферное окно может оказаться в итальянской Серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 31-летним форвардом интересуется римский клуб "Лацио", ставший настоящим открытием нынешнего сезона. Команда Симоне Индзаги практически на равных сражается с туринским "Ювентусом" за чемпионство. Поле 26 матчей в активе римлян 62 очка, у туринцев - 63.

После чемпионата мира-2018 сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны клубов английской премьер-лиги. За "Зенит" Дзюба выступает с 2015 года и его контракт истекает летом 2020-го.

В нынешнем чемпионате РПЛ Дзюба стал автором 13 голов и отметился десятью голевыми передачами.

По данным издания, если римлянам не удастся приобрести Дзюбу, то на это место претендуют два игрока лондонского "Челси" - Педро Родригес и Оливье Жиру, которые летом также станут свободными агентами.